Robert Trebor nie żyje. Podano przyczynę śmierci

Trebor odszedł 11 marca w Los Angeles Medical Center. Jak przekazała jego żona Deirdre Hennings w wywiadzie dla The Hollywood Reporter "ukochany zmarł na sepsę". To nie był pierwszy raz, gdy mierzył się z problemami zdrowotnymi. Już w 2012 roku zdiagnozowano u niego białaczkę, a rok później przeszedł przeszczep komórek macierzystych. Co ciekawe, swoją żonę Hennings poślubił w szpitalu. Choć byli już wówczas parą z dwunastoletnim stażem, to właśnie w takich nietypowych okolicznościach postanowili sformalizować swój związek.