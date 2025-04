Fot. kadr z "Ulice we krwi"

Miał na swoim koncie rolę Batmana w "Batman Forever", Chrisa Shiherlisa w "Gorączce" czy Toma "Icemana" Kazansky'ego w serii "Top Gun". Na początku kwietnia dotarły do mediów smutne wieści. Kilmer zmarł w wieku 65 lat. The New York Times, powołując się na córkę aktora, podał, że przyczyną jego śmierci było zapalenie płuc.