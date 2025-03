Richard Chamberlain nie żyje. Znany aktor zmarł na Hawajach

Richard Chamberlain urodził się w 1934 roku w Beverly Hill w stanie Kalifornia. W trakcie nauki w college'u został powołany do wojska i wysłany do Korei, by tam odbyć służbę. W młodości był współzałożycielem koła teatralnego i od zawsze fascynowało go aktorstwo.