Nehrebecka choruje na raka. Musiała o tym powiedzieć reżyserowi

– Po prostu musiałam powiedzieć reżyserowi, że mam nawrót choroby i liczyłam się z tym, że powiedzą mi, że no to niestety dziękujemy, nie możemy. I tu muszę powiedzieć, że i reżyser jeden, drugi i cała produkcja ekipa zachowali się wspaniale i nigdy im tego nie zapomnę i będę naprawdę wysyłać za każdym razem najwięcej i najcieplejsze moje najserdeczniejsze życzenia, bo usłyszałam taką odpowiedź: "Pani Anno, ale my chcemy, żeby pani grała, a choroby? Każdy choruje". (...) Jeżeli to miałaby być moja ostatnia rola, to będę ją pamiętać jako taką najbliższą mi i najcudowniejszą – mówiła.

W dalszej części wywiadu podkreśliła, że jedyne co jej pozostało, to cieszyć się z tego, co ma i korzystać z życia. – Ja umówiłam się od początku sama ze sobą, że ma być dobrze. A tak mówiąc na serio, Boże kochany, no nikt z nas się nie spodziewa, prawda? To przychodzi nagle. Każda choroba przychodzi nagle niespodziewanie i wydaje mi się, że najgorzej jest siąść i rozpaczać nad sobą. Bo to nic nie da. Wiadomo, że trzeba przejść, tak? Spada coś na człowieka i trzeba przez to przejść i wierzyć, że się pokona, że będzie dobrze – podsumowała.