U Trumpa stabilnie. Panika na giełdach, ale "cła są lekarstwem"

Do Donalda Trumpa powoli dociera, że wywołał panikę na giełdach. Ale swojej decyzji o nałożeniu ceł broni. "Cła są dla Ameryki czymś pięknym", "to lekarstwo" – przekonuje. Dodaje, że przywódcy innych państw ustawiają się do niego w kolejce z prośbą o zmianę ceł. "Nie ma rozmów, dopóki nie zapłacą nam dużo pieniędzy co roku" – twierdzi.