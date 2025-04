– Nie było jakiejkolwiek sytuacji, która mogłaby wpłynąć na stres, na stan zdrowia pani Skrzypek – oznajmił Dubois dziennikarzom przed wejściem do prokuratury. Dodał, że atmosfera była spokojna i profesjonalna. Zaznaczył, że "łączenie tego przesłuchania z późniejszymi zdarzeniami jest wyjątkową niegodziwością i grą polityczną".

Przesłuchanie Barbary Skrzypek. Dubois zdradza szczegóły

Adwokat w rozmowie z dziennikarzami ujawnił, że w czasie przerwy w przesłuchaniu długo rozmawiał z Barbarą Skrzypek . Kobieta miała opowiadać o swoich planach i marzeniach. – Spędziliśmy około pół godziny na bardzo miłej rozmowie poza sprawami związanymi z tym przesłuchaniem i nic nie wskazywało ani na stres, ani na złe samopoczucie – relacjonował. Jak podkreślił, Skrzypek podzieliła się swoimi marzeniami o podróży do Indii .

W przesłuchaniu nie brał udziału pełnomocnik Barbary Skrzypek, mimo że był obecny na miejscu w budynku prokuratury. Dubois tłumaczył, że Skrzypek nie miała o to pretensji. – To nie było przedmiotem jakichkolwiek komentarzy czy zastrzeżeń – mówił. – Przeznaczyła czas na towarzyską rozmowę, nie próbowała kontaktować się z pełnomocnikiem, choć miała dostęp do telefonu – dodał.