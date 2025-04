Awantura w Sejmie. Posłowie krzyczeli "złaź morderco"

W środę 2 kwietnia doszło w Sejmie do ogromnej awantury. Wszystko zaczęło się od tego, że Jarosław Kaczyński zaapelował o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia. Prezes PiS chciał omówić "czym jest humanitaryzm w demokracji walczącej". – Mamy do czynienia z doprowadzeniem do śmierci Barbary Skrzypek poprzez haniebne przesłuchanie. Mamy tutaj na sali głównego sadystę – Giertycha – powiedział Kaczyński.