Premier apeluje o spokój w związku z cłami i wojną handlową rozpętaną przez Trumpa Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Reklama.

Warszawska giełda odnotowała podczas poniedziałkowego otwarcia spore spadki, główny indeks spadł o ponad 6 proc. Zareagował na to premier Donald Tusk, który w mediach społecznościowych napisał, że "giełdowe trzęsienie ziemi trzeba przeżyć bez nerwowych decyzji".

Donald Tusk stwierdził, że "reakcja na wojnę celną była do przewidzenia". Jego zdaniem giełdowe trzęsienie ziemi od Japonii przez Europę do Ameryki trzeba przeżyć "bez nerwowych decyzji".

"Polska giełda też dostała rykoszetem, ale stabilność polityczna i gospodarcza to nasze atuty w tym trudnym czasie. Spokojnie wytrwamy" – napisał Donald Tusk na portalu X.

Reklama.

WIG20 na początku dnia tracił ok. 6 proc., potem spadki wyhamowały do ok. 2,5 proc. na godz. 11. W innych krajach Europy było gorzej.

Głos premiera był skierowany głównie do inwestorów. Dobrą praktyką szefów rządów czy szefów banków centralnych jest studzenie emocji gospodarczych w trudnych czasach. O spokój i powściągliwość apelują też szefowie innych państw.

Bo w innych państwach sytuacja jest trudniejsza. Niemiecki Dax otworzył się dziś 9 proc. na minusie, londyński FTSE stracił ok. 5. A i tak rynki europejskie radzą sobie na ogół lepiej niż rynki azjatyckie na początku sesji. BBC nazwało ten dzień "krawą łaźnią" azjatyckich giełd.

Reklama.

Japoński indeks Nikkei 225 zamknął się 7,9 proc. na minusie, równie źle jest w Chinach (ok. 7 proc. na minusie), indeks Hang Seng w Hongkongu zleciał o 13 w dół. Tajwański Taiex zamknął poniedziałek spadkiem o 9,7 proc. Najważniejsze tajwańskie firmy (TSMC i Foxconn) spadły o około 10 proc.

Spadki to nie wszystko, widać też było gwałtowny wzrost obrotu, co analitycy tłumaczą zgodnie masową wyprzedażą i "pełnowymiarową paniką". Warto też zauważyć, że w piątek poleciały też amerykańskie akcje. Stało się to po tym, gdy Chiny odpowiedziały zaciekłym odwetem, nakładając 34 proc. cła na wszystko, co amerykańskie.

Reklama.

Kłopoty są spodziewane również w USA

Nic dziwnego. Skoro Chiny ogłosiły wzajemne cła w wysokości 34 proc., amerykańskie akcje polecą w przepaść. Szczegóły poznamy późnym popołudniem, gdy ruszą indeksy w USA.