W związku z dużym zadymieniem strażacy zwrócili się z apelem do mieszkańców Natolina i Chrzanowa, by nie wychodzili z domów oraz nie otwierali okien. Po kilku godzinach akcji gaśniczej sytuacja została opanowana. Mimo to oficer prasowy PSP w Grodzisku Mazowieckim asp. Krzysztof Stefaniak ma ogromną prośbę do mieszkańców.