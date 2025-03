Litewskie ustalenia wskazują na GRU. Rosyjskie służby zwerbowały do tego Ukraińców

– Są to młodzi ludzie, którym ewidentnie brakuje doświadczenia życiowego, którzy ze względu na znane okoliczności znaleźli się w dość trudnej sytuacji materialnej. Rekrutacja takich osób do tego typu zadań jest popularna. Ludzie rozumieją, co robią, ale najwyraźniej nie rozumieją ostatecznych celów. Ale te działania są niebezpieczne – powiedział prokurator.

Litewscy śledczy podają, że podpalenie wileńskiego sklepu IKEA "było powiązane z Rosją poprzez długi łańcuch pośredników". – To jest związane z wywiadem wojskowym, ze służbami bezpieczeństwa – poinformował Urbelis. Dodatkowo nadmienił, że te same osoby powiązane są z podpaleniem hali targowej w Warszawie . – Oczywiste jest, że osoby i sprawcy, których zidentyfikowaliśmy, są najwyraźniej również powiązani z przestępstwami popełnionymi w Polsce – skomentował Urbelis.

Donald Tusk zabrał głos ws. przekazanych informacji

Donald Tusk wyraził za to swoje oburzenie na temat postępowań rosyjskiego wywiadu, określając werbowanie młodych Ukraińców do przestępczych celów jako "wyjątkową perfidię". Szef rządu zwrócił się także do Waszyngtonu, pisząc prawdę o działaniach Rosji i zaznaczając, że Donald Trump powinien to uwzględnić w zapowiadanych na ten tydzień negocjacjach z Putinem.