Wzburzony duchowny, w trakcie niedzielnej mszy wygłosił gorzkie słowa, które poruszyły mieszkańców i doprowadziły do konfliktu między duchownym a strażakami.

Ksiądz oburzony zachowaniem strażaków. "Nie chcieli mszy św."

– Z bólem serca, ale muszę to powiedzieć, nie mogę tego przemilczeć. Odbyła się huczna impreza z fajerwerkami , nowy wóz strażacki, ale strażacy wszystko po nowemu. Nie chcieli mszy świętej, ani poświęcenia wozu. Była impreza świecka – mówił ks. Laksa, cytowany przez Radio 90.

Duchowny przy okazji postanowił także zwrócić uwagę na wakacyjne plany strażaków, którzy mają spędzać czas na łowieniu ryb z dziećmi, przez co nie biorą udziału w mszach – To jest też wyraz tego, że nie chcą, aby Chrystus swoją miłością ogarnął te dzieci – cytuje słowa księdza portal rybnik.com.

Wyjaśnienie nieporozumienia

Sprawa wywołała ogromne emocje wśród mieszkańców. Rada Sołecka wystosowała apel, aby "patrzyli do przodu" i nie kłócili się między sobą. "Z niepokojem obserwujemy to co dzieje się na profilach społecznościowych. Dlatego apelujemy, żeby zatrzymać tę machinę hejtu zarówno w jedną, jak i drugą stronę" – napisano na profilu sołectwa.