Duże wahanie na GPW, ale gramy raczej w zielone. Kluczowe będą następne godziny

Trochę spadło, teraz rośnie. Warszawska giełda w kilkadziesiąt minut po wtorkowym otwarciu bierze się do odrabiania strat z wczoraj. To nie zaskakuje, ale też nie ma się co przywiązywać do dobrego (na razie) trendu. Wszystkie oczy zwrócone są na USA i Azję. Wystarczy kilka słów Trumpa, by rynki znów wpadły w panikę.