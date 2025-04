"Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy" – czytamy w Art. 1517 Kodeksu pracy .

Pora nocna też jest konkretnie określona w prawie: obejmuje 8 godzin między godzinami 21:00 a 7:00. Osobom zatrudnionym w tym czasie przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia. Zatem otrzymują go oprócz zwykłej pensji. Dlaczego się go właściwie wypłaca? Ma zrekompensować pracownikowi uciążliwości pracy w nocy, która wiąże się z zaburzeniem rytmu dobowego, obciążeniem fizycznym i psychicznym, a niekiedy także z trudniejszym dojazdem. To forma zachęty do pracy na "nocki", ale też dbania o pracownika (ciągle mówimy tylko o umowie o prace).