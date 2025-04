Warszawa. Potężne utrudnienia przez 15. rocznicę Smoleńska Fot. PRZEMYSLAW WIERZCHOWSKI/REPORTER

W czwartek w Warszawie odbędą się 15. obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Jak podaje stołeczne WTP, w czwartek planowane są następujące zgromadzenia publiczne:

Zgromadzenie na pl. Piłsudskiego 7:00-12:00 Przemarsz na trasie Krakowskie Przedmieście – Tokarzewskiego – Karaszewicza na pl. Piłsudskiego 7:00-12:00 ETAP I – brak możliwości przejazdu ul. Krakowskie Przedmieście ETAP II – brak możliwości przejazdu przez pl. Piłsudskiego Zgromadzenie publiczne przed budynkiem przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 12:00-22:00 Zgromadzenie na pl. Trzech Krzyży 14:30-18:45, a następnie o godz. 16:00 przemarsz na trasie: Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Królewska – pl. Piłsudskiego – Tokarzewskiego-Karaszewisza – Krakowskie Przedmieście na pl. Zamkowy ETAP I – zablokowany przejazd przez pl. Trzech Krzyży ETAP II – zablokowany przejazd ul. Nowy Świat od pl. Trzech Krzyży do ul. Świętokrzyskiej ETAP III – zablokowany przejazd przez ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście od ronda de Gaulle’a do pl. Zamkowego oraz przez pl. Piłsudskiego Zgromadzenie publiczne na pl. Zamkowym, a następnie przemarsz ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Karowej 18:00-22:00

W linku można zobaczyć, jak dokładnie będą jeździć autobusy.

10 kwietnia 2010 roku doszło do tragicznej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginęła cała polska delegacja zmierzająca na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Na pokładzie samolotu Tu-154M znajdowało się 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także liczni przedstawiciele najwyższych władz państwowych i dowództwa Wojska Polskiego. Tragedia ta wstrząsnęła całym krajem i na trwałe zapisała się w historii współczesnej Polski.