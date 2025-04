Jak informuje we wtorek "Washington Examiner", kierownik zmiany Dyplomatycznej Służby Bezpieczeństwa, który był odpowiedzialny za ochronę sekretarza stanu USA Marco Rubio w Brukseli, został aresztowany po incydencie z personelem hotelu Amigo, w którym zatrzymywał się Rubio. Mężczyzna miał wdać się w kłótnię z pracownikami hotelu, a później, gdy przybyła policja, doszło do szarpaniny, która zakończyła się jego zatrzymaniem.

Incydent z amerykańską delegacją w Brukseli. Interweniowała policja

Agent był częścią zespołu odpowiedzialnego za zabezpieczenie hotelu oraz organizowanie przygotowań pod względem bezpieczeństwa w Brukseli w związku z wizytą Rubio. Zgodnie z doniesieniami z dwóch anonimowych źródeł, mężczyzna "zachowywał się w sposób nieprzewidywalny" i wybuchł gniewem, gdy personel hotelu odmówił ponownego otwarcia baru po godzinach pracy. Kiedy pracownicy hotelu próbowali go uspokoić i nakłonili do powrotu do pokoju, agent stał się agresywny fizycznie.