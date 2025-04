"Nasze wojsko ujęło dwóch obywateli Chin, którzy walczyli w armii rosyjskiej. Zdarzenie miało miejsce na terytorium Ukrainy – w obwodzie donieckim. W ich posiadaniu znaleziono dokumenty tożsamości, karty bankowe oraz dane osobowe" – przekazał we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

Ukraina: Na froncie złapano Chińczyków

"Zaangażowanie Rosji w pozyskiwanie Chin, obok innych krajów, bezpośrednio lub pośrednio, do tej wojny w Europie, jest wyraźnym sygnałem, że Putin ma zamiar robić wszystko, by nie zakończyć wojny. Szuka sposobów na kontynuowanie walki. To zdecydowanie wymaga odpowiedzi. Odpowiedzi ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy i wszystkich tych, którzy na świecie pragną pokoju" – wskazał prezydent.