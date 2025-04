Katarzyna Gärtner to pianistka, aranżerka i producentka muzyczna. Stworzyła wiele polskich przebojów takich jak: "Tańczące Eurydyki", "Bądź gotowy dziś do drogi" czy najpopularniejsze piosenki, które wykonuje Maryla Rodowicz . Choć mogła liczyć na powodzenie w życiu zawodowym, to prywatnie doświadczyła wielu dramatycznych chwil.

Autorka hitów Rodowicz została bez dorobku życia. Piosenkarka komentuje

Z informacji podawanych przez "Politykę" wynika również, że śledztwo dotyczące zawłaszczenia dobytku Gärtner przez jednego z jej krewnych zostało zakończone decyzją o umorzeniu, którą podtrzymał sąd w Kielcach. Oskarżany przez artystkę mężczyzna nie przyznaje się do winy. Warto wspomnieć, że został on zapisany także jako współautor jej największych hitów.

W tej sytuacji komentarza udzieliła Maryla Rodowicz. – To jest jakiś skandal! Widziałam tego chłopca już w latach 90., kiedy jeździłam do Kasi do Komaszyc. Jakim prawem on się dopisał do współprodukcji jej kompozycji? Kasia zaczęła tworzyć w latach 60., gdy jego nie było na świecie. Wiem, że nagrywała nowe wersje swoich starych utworów, stworzyła profesjonalne studio w domu – wspominała w rozmowie z "Faktem".