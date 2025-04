– To jest spot komitetu Sławomira Mentzena, był konsultowany z prawnikami. Ja użyczyłem swojego wizerunku. Powiedziano, że było wszystko w porządku – mówił Możdżonek, komentując burzę, jaka wybuchła po publikacji materiału.

Dodał także: – Ja udzieliłem swojego wizerunku, ale reprezentacja nie była użyta w spocie. To było użyte jako kontekst.

Możdżonek w spocie wyborczym Mentzena. Nie żałuje swojego udziału

To właśnie użycie tych fragmentów wzbudziło kontrowersje. Sprawą zainteresowali się prawnicy oraz telewizja Polsat – właściciel praw do materiałów. Tomasz Swędrowski nie krył oburzenia i w rozmowie z portalem Sport.pl powiedział:

– Nie dzwonił do mnie Marcin Możdżonek i nie pytał o moją zgodę na użycie archiwalnych materiałów z moim komentarzem. Ja nie znam sytuacji prawnej, sprawa jest w Polsacie, firma się tym zajmuje, a ja jestem pracownikiem Polsatu , więc czekam, jak sprawa będzie rozstrzygana. Mnie nikt nie pytał i to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć.

Możdżonek o różnicach z Mentzenem

Salak zapytał byłego sportowca, czy studia powinny być płatne, odnosząc się do kontrowersyjnej wypowiedzi Sławomira Mentzena. Możdżonek odpowiedział, że po zakończeniu studiów, gdy wykonujemy zawód "powinniśmy coś oddać społeczeństwu".

– Jeśli np. jest się lekarzem, architektem, prawnikiem, kimkolwiek, to możemy to odrobić społecznie (...) zaraz po studiach iść na jakiś staż, na jeden dzień w tygodniu, na dwa tygodnie, by popracować w jakichś ośrodkach, tak aby oddawać – mówił.