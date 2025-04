Fot. Facebook/Deli 4 You Market

Nagranie pojawiło się w środę 9 kwietnia na facebookowym profilu polonijnej sieci marketów Deli 4 You Market, z którą współpracuje Tomasz Jakubiak .

"Stan naszego przyjaciela Tomka się pogorszył i teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje naszego wsparcia. Chcemy nadal wspierać go i jego rodzinę w tym niezwykle trudnym czasie. Nasze myśli są z nimi i wszyscy mamy nadzieję na powrót Tomka do zdrowia! Kochamy ciebie Tomku, jesteśmy z tobą!" – czytamy.

– Cześć, moje kochane głodomory. Jak widzicie, moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby mało było tego wszystkiego, to jeszcze okazało się, że mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km.

Jakubiak dodał, że "dalej nikt za bardzo nie wie, o co chodzi z tą chorobą". Kucharz zwrócił się z emocjonalnym apelem do wszystkich: – Nagrywam ten filmik, ponieważ muszę ruszyć z kolejną zbiórką, bo nie chcę zostać w Grecji. Będę wdzięczny. Dziękuję wam bardzo i kocham was. Najlepszego.