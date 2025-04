– Dzisiaj mamy sytuację, że zostają amerykańscy żołnierze. Ci, którzy byli dedykowani pomocy Ukrainie, a nie wysłani do Polski – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. I dodał: "stan żołnierzy w Polsce, pomimo że się nie zmienia, to jest bardziej dedykowany dla Polski niż dla pomocy Ukrainie", co określił jako "zmianę na plus".