Rocznica Smoleńska. Ogromne utrudnienia w centrum Warszawy Fot. Mariusz Gaczynski/East News

Reklama.

Skutkiem tych uroczystości będą znaczące i długotrwałe utrudnienia w ruchu drogowym oraz zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, trwające niemal przez cały dzień – od wczesnych godzin porannych (około 7:00) aż do późnego wieczora (planowo do 22:00).

Centrum stolicy w sercu wydarzeń – gdzie spodziewać się utrudnień?

Główny ciężar obchodów i związanych z nimi utrudnień spadnie na serce Warszawy. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej powinni szczególnie uważać w rejonach:

ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat będą wielokrotnie wyłączane z ruchu na różnych odcinkach; placów centralnych: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Zamkowy oraz Plac Trzech Krzyży staną się miejscami głównych zgromadzeń i uroczystości; ulic przyległych: należy liczyć się z zamknięciami lub ograniczeniami ruchu wokół okolicznych ulic; innych lokalizacji: czasowe utrudnienia mogą wystąpić także w okolicach Cmentarza Wojskowego na Powązkach oraz Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

Reklama.

Harmonogram obchodów a paraliż komunikacyjny – kiedy będzie najtrudniej?

Utrudnienia będą narastać i zmieniać swój charakter w ciągu dnia, podążając za harmonogramem uroczystości:

Faza poranna (ok. 7:00 - 12:00): Już od rana centrum uwagi skupi się na Placu Piłsudskiego (zgromadzenie) oraz Krakowskim Przedmieściu. Spodziewaj się pierwszych zamknięć w tym rejonie; Faza południowa/popołudniowa (ok. 12:00 - 18:45): To czas największych mobilnych utrudnień. Około 14:30 na Placu Trzech Krzyży rozpocznie się zbiórka uczestników dużego przemarszu, który ok. 16:00 wyruszy trasą: Nowy Świat, Rondo de Gaulle’a, Krakowskie Przedmieście, Królewska, Plac Piłsudskiego, Tokarzewskiego-Karaszewicza, ponownie Krakowskie Przedmieście, aż do Placu Zamkowego (planowane dotarcie ok. 18:45). W tym czasie wymienione ulice będą sukcesywnie zamykane.

Reklama.

Dodatkowo lokalne utrudnienia mogą pojawić się w Wilanowie (ok. 11:45) i na Powązkach (ok. 13:00) w związku z wizytami polityków.

Faza wieczorna (ok. 18:00 - 22:00): Uroczystości ponownie skoncentrują się na osi Plac Zamkowy – Pałac Prezydencki oraz Plac Piłsudskiego.

Kierowco, uzbrój się w cierpliwość!

Policja będzie na bieżąco zarządzać ruchem, dynamicznie zamykając i otwierając poszczególne odcinki ulic w zależności od przebiegu uroczystości i liczby uczestników. Oznacza to, że rzeczywisty czas i zakres zamknięć może różnić się od planu.

Należy bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych i być przygotowanym na nieoczekiwane postoje i objazdy. Zamknięcia dotkną przede wszystkim Trakt Królewski, place Piłsudskiego, Zamkowy i Trzech Krzyży oraz ulice poprzeczne.

Reklama.

Autobusy zmienią trasy

Warszawski Transport Publiczny informuje, że w przypadku braku możliwości przejazdu, aż kilkanaście linii autobusowych może zostać skierowanych na trasy objazdowe.

Zmiany dotyczyć mogą linii: 106, 107, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 131, 166, 171, 175, 178, 180, 503 oraz 517. Decyzje o skierowaniu na objazdy będą podejmowane na bieżąco przez Nadzór Ruchu ZTM i Policję.

Ważne dla pasażerów: na trasach objazdowych wszystkie przystanki (z wyjątkiem pierwszego napotkanego) będą obowiązywały jako przystanki "na żądanie". Pamiętaj, aby zasygnalizować kierowcy chęć wejścia lub wyjścia!

Możliwe są także chwilowe wstrzymania ruchu tramwajowego i autobusowego na skrzyżowaniach przecinających trasy przemarszów (np. Rondo de Gaulle’a, skrzyżowanie Nowy Świat/Świętokrzyska).

Jak przetrwać ten dzień? Nasze zalecenia:

panuj z wyprzedzeniem: jeśli musisz podróżować przez centrum, sprawdź trasę i rozważ alternatywy; śledź komunikaty: sprawdzaj na bieżąco informacje na stronach WTP i Urzędu Miasta oraz w aplikacji Warszawa 19115. Sytuacja będzie dynamiczna; wybierz metro: Metro Warszawskie powinno kursować bez zakłóceń i będzie najpewniejszym środkiem transportu w rejonie Śródmieścia; daj sobie więcej czasu: podróż po Warszawie, nawet poza bezpośrednim obszarem obchodów, może zająć znacznie więcej czasu niż zwykle.