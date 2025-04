Aktywiści "Ostatniego Pokolenia" pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej

Aktywiści Ostatniego Pokolenia oprócz zdewastowania pomnika złożyli pod nim dwa wieńce. Jak twierdzą, zrobili to po to, aby upamiętnić zarówno tych, co zginęli w katastrofie smoleńskiej 15 lat temu jak i tych, którzy zginą w zbliżającej się katastrofie ekologicznej, której rząd nie chce zapobiec. "Ostatnie Pokolenie złożyło dwa wieńce pod Schodami Smoleńskimi – jeden dla ofiar Katastrofy Smoleńskiej, drugi dla obecnych i przyszłych ofiar katastrofy klimatycznej. Schody Smoleńskie to pomnik upamiętniający tragiczne śmierci – to właśnie robi Przemek. Trzeba zapobiec też kolejnym milionom tragicznych śmierci, bo inaczej jaką wartość ma nasz żal i postrzeganie życia jako najwyższej wartości?" – napisali aktywiści, zamieszczając nagranie na swoim profilu na Facebooku.