Co to znaczy "kostyczny"? To słowo, którym Trzaskowski określił Morawieckiego. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER; Tomasz Jastrzebowski/REPORTER. Montaż: naTemat.pl

Kandydat na prezydenta Polski z ramienia KO Rafał Trzaskowski miał w czwartek spotkanie z wyborcami w Wieluniu. Mówił tam m.in. o niechęci w PiS do UE.

– Wydaje mi się, że ona się bierze po prostu z bardzo prostego faktu, a mianowicie oni nie byli w stanie w Unii Europejskiej niczego kompletnie załatwić – uznał Trzaskowski i wyliczył, że chodzi mu o "całe wsparcie dla krajów z nami sąsiadujących".

Trzaskowski uderzył w Morawieckiego. "I jechał tam, kostyczny facet"

– To spowodowało, że mamy ten bufor, o którym mówiłem – mamy Ukrainę, która jest buforem, że nawet Białoruś, która jest podporządkowana Putinowi, ale jednak nie jest częścią Rosji. Mamy Mołdawię, w której ścierają się tendencje proeuropejskie i antyeuropejskie – wskazał.

– Przecież gdyby tego wszystkiego nie było, a to Polska była architektem tej polityki wschodniej Unii Europejskiej, to mielibyśmy Ruskich na całej naszej wschodniej granicy – podkreślił.

– To myśmy zawalczyli o politykę energetyczną Unii Europejskiej i ją wprowadzili, która pozwoliła nam dobudować terminal LNG. Pozwoliła nam wybudować specjalne rezerwy gazu i specjalne magazyny na gaz, która pozwoliła nam doprowadzić do tego, że gaz i ropa mogą być przesyłane w obie strony, która w dużej mierze przygotowała nas do tego, żeby się odciąć od Rosji – mówił.

– Tego by też nie było. I nie byłoby miliardów euro, dlatego że PiS w ciemno podpisywał. I Morawiecki jechał tam, kostyczny facet – niespecjalnie jest w stanie kogokolwiek przekonać – w związku z tym jechał tam i w ciemno podpisywał, co mu tam dali do podpisu – grzmiał Trzaskowski.

Kostyczny – to określenie, które może być używane zarówno w sensie dosłownym, jak i przenośnym. W sensie fizycznym odnosi się do czegoś lub kogoś sztywnego, suchego, pozbawionego miękkości czy elastyczności. Może opisywać na przykład czyjś wygląd – osobę bardzo szczupłą, wręcz wychudzoną, której sylwetka wydaje się kanciasta i pozbawiona zaokrągleń, przez co kojarzy się z kostną, surową budową ciała. W sensie metaforycznym słowo "kostyczny" bywa używane do opisania sposobu mówienia lub zachowania, które wydaje się zimne, suche i pozbawione emocji.

– Oni w ogóle mają jakąś taką paranoję z tym długopisem w PiS-ie. Po prostu jak widzą długopis, to się nie mogą oprzeć, muszą podpisać – padło także z ust Trzaskowskiego.