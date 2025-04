Składanie podpisów poparcia dla kandydatów na prezydenta oficjalnie zakończyło się w piątek 5 kwietnia o godz. 16:00. Do tego dnia mieli oni czas, aby dostarczyć wymagane minimum 100 tys. podpisów.

PKW dopatrzyła się tysiąca podpisów od zmarłych osób

Państwowa Komisja Wyborcza nie dopuściła do rejestracji Dawida Jackiewicza , byłego ministra skarbu w rządzie Beaty Szydło , oraz Wiesława Lewickiego , przedsiębiorcy i prezesa partii Normalny Kraj. Powodem była ogromna liczba błędów w podpisach.

W przypadku Jackiewicza aż 66 168 podpisów zostało uznanych za nieważne. I choć wydaje się to nierealne – 2 881 z tych podpisów pochodziło od osób, które już od lat nie żyją.

W przypadku Lewickiego na liście poparcia ujawniono 46 776 podpisów z błędami. Z tego aż 5 805 z nich pochodziło od zmarłych. Z zamieszczonej informacji w uchwale PKW wynika, że kandydatowi zabrakło mniej niż 4 tys. ważnych podpisów do spełnienia wymogu. Komisja zwróciła uwagę na liczne błędy, takie jak rozbieżności w nazwiskach, numerach PESEL oraz brak podpisów wyborców.

Obaj kandydaci mogą odwołać się od decyzji PKW i wnieść skargę do Sądu Najwyższego. "Na niniejszą uchwałę pełnomocnikowi wyborczemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Najwyższego w terminie dwóch dni od daty jej podania do publicznej wiadomości" – podkreśla PKW.