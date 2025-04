Nowe informacje ws. debaty Trzaskowski-Nawrocki

– Szkoda by było, gdyby nie starczyło Nawrockiemu i jego sztabowi odwagi do tego, żeby stanąć i debatować, bo sami tej debaty chcieli, a ja jestem gotowy na tę debatę i będę czekał w Końskich jutro o godzinie 20 – dodał.

– Dzisiaj pojawiliśmy się tutaj, mimo tego, że zapraszaliśmy w inne miejsce, z nadzieją na to, że do debaty dojdzie. Bardzo zależy nam, żeby do tej debaty doszło – stwierdził z kolei Szefernaker, co cytuje Polskie Radio24.