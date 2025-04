Jeśli miałeś/miałaś ochotę zasiąść o godzinie 20 przed telewizorem i obejrzeć debatę dwóch najpoważniejszych kandydatów na prezydenta, nie mam dla ciebie dobrych wieści. Nie wiadomo, czy ta debata się odbędzie. Wygląda na to, że sztab Nawrockiego stawia niemożliwe do spełnienia warunki, i to wbrew oczekiwaniom Polaków.