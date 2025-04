Ile pieniędzy trzymać w domu? To kwestia bezpieczeństwa

Ile gotówki warto mieć pod ręką?

Minimalna kwota awaryjna : Zawsze powinniśmy mieć w domu od 200 do 500 zł, które pozwolą na drobne zakupy czy paliwo w razie krótkiej awarii systemów płatniczych. Zapas na kilka dni : Jeżeli chcesz być przygotowany na sytuacje dłuższego kryzysu (np. przerwa w dostępie do konta bankowego, blackout), warto pomyśleć o wyższych kwotach. Minum 1–2 tys. złotych, w scenariuszu idealnym warto przygotować sobie pieniądze zabezpieczające przeżycie minimum 3 miesięcy bez wynagrodzenia. Warto uwzględnić w niej nie tylko wydatki związane z rachunkami, kredytami, ale także te związane z codziennymi wydatkami na jedzenie i środki czystości. Dla rodzin : W przypadku większych gospodarstw domowych warto ustalić konkretną kwotę "na głowę", która będzie zabezpieczała każdego z członków rodziny.

W jakich nominałach i gdzie przechowywać?

Co do miejsca – oczywiście nie chodzi o to, by trzymać pieniądze pod materacem (choć to klasyka). Najlepiej zainwestować w niewielki sejf, który da się dobrze zamaskować i przymocować do ściany lub podłogi. Pamiętaj też, by nie mówić o tym nikomu spoza najbliższego grona zaufanych osób.