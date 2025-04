To arystokratyczne imię nosi w Polsce tylko 401 kobiet

Imię Delfina ma swoje korzenie w języku greckim, gdzie "delphís" oznaczało "delfin". W starożytności delfin był symbolem miłości i przyjaźni, co nadawało imieniu pozytywne konotacje.

W średniowieczu i renesansie imię to zyskało na popularności, szczególnie wśród arystokracji. W Polsce jednym z najbardziej znanych nosicieli tego imienia była oczywiście Delfina Potocka – żona hrabiego Mieczysława Potockiego, córka Stanisława Komara i Honoraty z Orłowskich. Delfina była nie tylko arystokratką, ale także mecenasem sztuki i muzyki, co dodatkowo podkreślało prestiż tego imienia.

Współczesne statystyki pokazują, że imię Delfina jest coraz mniej popularne. W 2023 roku nadano je zaledwie dwóm dziewczynkom, co jest znacznym spadkiem w porównaniu z poprzednimi latami. W latach 2019–2022 liczba nadanych imion wynosiła odpowiednio: 5, 3, 4 i 2. Obecnie w Polsce żyje około 401 kobiet noszących to imię, co czyni je jednym z najrzadszych w kraju.​