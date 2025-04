Zgodnie z piątkową informacją opublikowaną przez Służbę Celną i Ochrony Granic USA, urządzenia elektroniczne importowane do Stanów Zjednoczonych zostały zwolnione z wysokich ceł nałożonych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa , o czym informuje CNN . Dotyczy to m.in. smartfonów, monitorów komputerowych oraz różnych komponentów elektronicznych.

Trump znów zmienia zdanie ws. ceł. Tym razem chodzi o telefony

Decyzja ta stanowi reakcję na wcześniejsze wprowadzenie przez administrację Trumpa minimalnej stawki celnej wynoszącej 145 proc. na towary importowane z Chin, co miało znaczący wpływ na amerykańskich gigantów technologicznych, w tym Apple, które produkuje swoje urządzenia w Chinach. Chodzi jednak o produkty, które przyjechały do Stanów lub zostały zabrane z magazynów do 5 kwietnia.