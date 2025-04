Awantura w radiu. Poseł nazwał rozmówcę głupkiem, Scheuring-Wielgus aż zerwała się z miejsca. Fot. Fragment nagrania/Youtube/Radio Zet

W programie "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" doszło do ostrej wymiany zdań między politykami różnych ugrupowań. Goście komentowali m.in. incydent, do którego doszło podczas sobotniego spotkania Rafała Trzaskowskiego z wyborcami w Bolesławcu. Starszy mężczyzna zakłócał wiec i – jak relacjonował polityk KO Patryk Jaskulski – próbował zaatakować gazem pieprzowym sympatyków kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Drugim gorącym tematem była piątkowa debata prezydencka w Końskich. W opinii części zaproszonych gości pokazała ona nowe oblicze niektórych kandydatów. Wypowiedzi te wywołały ostrą reakcję polityków obozu rządzącego. Prowadzący program Andrzej Stankiewicz musiał interweniować.

"Jest pan głupkiem". Starcie Szczerba – Przydacz w Radiu ZET

W sprawie incydentu w Bolesławcu wypowiedział się europoseł KO Michał Szczerba, który zasugerował, że mężczyzna atakujący ludzi na wiecu Trzaskowskiego był połączony z Prawem i Sprawiedliwością.

– Wszystko wskazuje na to, że chciał go użyć [gazu] wobec kandydata. Został obywatelsko zatrzymany, przejęła go policja. To pokazuje, niestety, poziom emocji, który jest w sztabie PiS-u – powiedział Szczerba.

Na te słowa zareagował poseł PiS Marcin Przydacz:

– Co to ma wspólnego ze sztabem PiS-u? Co pan opowiada?

– Ze względu na to, co komunikowała ta osoba, wyglądała na sympatyka Karola Nawrockiego – odpowiedział Szczerba.

– A może to był wasz prowokator? – ripostował Przydacz. – Niech pan przeprosi za te kłamstwa – domagał się polityk Prawa i Sprawiedliwości.

– Przepraszać to może pan za aferę z NCBiR-em – uciął europoseł KO.

– Jak pan poszedł z pizzą na granicę, to pan jest stronnikiem Łukaszenki? – dopytywał dalej Przydacz.

Na to Szczerba odparł: – Pan wie, że nie było żadnej pizzy. Jest pan głupkiem. Albo jest pan głupkiem, albo pan udaje głupka. W tym momencie prowadzący program Andrzej Stankiewicz musiał przerwać dyskusję, która wyraźnie przekroczyła granice debaty merytorycznej.

Europosłanka Lewicy aż wstała z miejsca. "Taki arogancki gość z Marszu Niepodległości"

W dalszej części programu głos zabrała Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy. Polityczka ostro skomentowała postawę Karola Nawrockiego podczas debaty prezydenckiej w Końskich.

– W tej debacie pokazał swoją prawdziwą twarz takiego aroganckiego, butnego gościa, który stoi przy drzwiach, taki ochroniarz. Był bardzo niegrzeczny na tej debacie, pokazał arogancję, butę, tę wypiętą pierś – mówiła, zrywając się przy tym z miejsca.

– To człowiek, który – jak wiemy – ma różne relacje ze środowiskiem przestępczym. Ja nie mam takich kolegów jak Nawrocki. On nie dość, że takich kolegów ma, to jeszcze się chwali takimi znajomościami – dodała.