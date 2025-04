Głos czołowych kandydatów na prezydenta RP

Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej , ocenił organizowaną przez swój sztab debatę jako spokojną i merytoryczną. – To była równa debata, nikt nie miał lepszych warunków. Nie to, co w roku 2020 – podkreślił.

Lewica, demokracja i "urocza pani"

Krzysztof Stanowski uznał debatę za… nudną. – Dlaczego wziąłem w niej udział? Żeby była trochę ciekawsza, ale niestety nie udało mi się tego zrobić – przyznał. Zarzucił Telewizji Polskiej faworyzowanie jednego z komitetów i stwierdził, że nieobecność wszystkich kandydatów "to absolutne złamanie zasad demokracji, to nie powinno się wydarzyć". Youtuber pochwalił natomiast Joannę Senyszyn , mówiąc: – Bardzo urocza pani, która skradła serca bardzo wielu osób.

Szymon Hołownia z kolei mówił o przełamaniu monopolu głównych ugrupowań. – Duopol musiał dopuścić do głosu – ocenił. Dodał, że dobrze, iż udało się namówić część kandydatów, by zamiast jednej debaty wzięli udział w obu. To właśnie marszałek Sejmu po zakończonej debacie na rynku w Końskich, krzyknął do mikrofonu "Wszyscy idziemy na drugą debatę?", sprawiając, że ewentualni niezdecydowani nie mieli możliwości się z niej po cichu wycofać.