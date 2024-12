– Według naszych informacji, opracowanie na ten temat dotarło do Jarosława Kaczyńskiego dość wcześnie, gdy Nawrocki był jednym z typowanych kandydatów, ale jeszcze nie faworytem. My mamy ten dokument – mówił Andrzej Stankiewicz, współprowadzący podcast "Stan Wyjątkowy". Raport

Michał Szczerba nazwał raport "porażającym". Dodał, że już na pierwszej jego stronie pojawia się informacja, że "pan Karol Nawrocki zna się z innymi neonazistami i bardzo brutalnymi przestępcami z Gdańska ". To prawda, to wszystko jest w raporcie.

– Już samo to powinno spowodować, że nie raport powinien wylądować w koszu, tylko kandydat na śmietniku historii, a na pewno nie powinien kandydować – stwierdził Joński. Mówił, że wyborcy mogą sobie zadawać pytanie, dlaczego Kaczyński "zainwestował" w tak kontrowersyjnego polityka .

– Chodzi o to, żebyśmy się nie obudzili w takiej Polsce, gdzie dzień po wyborach, w których wybierzemy prezydenta, podjadą trzy autobusy: jeden autobus ze stręczycielami, drugi z osobami, które handlowały narkotykami, a trzeci z politykami PiS-u i wszyscy będą chcieli być ułaskawieni, bo to do tego się sprowadza – stwierdził Joński.