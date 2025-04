– Oni sobie postanowili zrobić swoją własną debatę w pseudotelewizji z ustawionymi pytaniami, z wrzaskami, ze złymi emocjami i próbują udawać, że to była prawdziwa dyskusja – powiedział, cytowany przez portal Onet . I dodał, iż ma nadzieję, że "nikt normalny, nikt, kto dzisiaj przygląda się scenie politycznej w Polsce, się na to nie nabierze".

Kandydat Koalicji Obywatelskiej przyznał, że było mu "trochę smutno" po usłyszeniu niektórych komentarzy na temat piątkowych wydarzeń. – Wydaje się, że niektórzy oczekują wymiany ciosów, oczekują tylko i wyłącznie błyskotliwych ripost i tego, kto komu bardziej przywali, a to nie o to chodzi – mówił.

Debaty prezydenckie w Końskich

Emocje nie opadły aż do późnych godzin nocnych. Trzaskowski ocenił debatę organizowaną przez jego sztab jako spokojną i opartą na konkretach. – To była równa debata, nikt nie miał lepszych warunków. Nie to, co w roku 2020 – podkreślił.