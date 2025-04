Kluczowym elementem propozycji Nawrockiego jest przyznanie obywatelom Polski pierwszeństwa w kolejkach do lekarzy oraz ograniczenie świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy .

– To będzie najważniejsza zmiana prawa w ostatnich latach. W kolejkach do lekarzy i przychodni pierwszeństwo muszą mieć obywatele Polski. W szkołach i przedszkolach – polskie dzieci. Musimy wprowadzić brak dopłat do ukraińskich i innych emerytur, a świadczenia socjalne będą przede wszystkim dla Polaków – mówi na nagraniu kandydat PiS.