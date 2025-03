O wzroście cen w Chorwacji, zwanej wakacyjnym rajem Polaków, pisze się coraz częściej. Do tej pory na ceny narzekali głównie turyści, zmuszani do płacenia rok w rok coraz większych pieniędzy. Jak pisaliśmy kilka tygodni temu, z danych redakcji "Croatia Week", wynika, że Chorwacja w ciągu kilku ostatnich lat podniosła ceny aż o 50 proc. Natomiast średnia w krajach śródziemnomorskich było to zaledwie 15-20 proc.