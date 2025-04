Ile wynosi najwyższa emerytura rolnicza w Polsce? Można nieźle się zdziwić. Fot. Arkadiusz Ziółek / East News

Emeryturę rolniczą w Polsce mają osoby ubezpieczone w KRUS, które osiągnęły wiek emerytalny i mają 25 lat stażu ubezpieczeniowego.

Jak czytamy w next.gazeta.pl, najwyższa emerytura rolnicza w Polsce po waloryzacji w marcu wynosi 4 532,90 złotych brutto . To nieco więcej niż w 2024 roku, gdy najwyższa emerytura rolnicza wynosiła 4 295,66 złotych. Kwota ta po waloryzacji wzrosła o 5,5 procent.

Jak przekazała rzeczniczka KRUS Elżbieta Oppenauer to wyjątkowa sytuacja. Rekordowe świadczenie dostaje mężczyzna, który przez 41 lat i 7 miesięcy podlegał ubezpieczeniu. 11 lat pracował poza rolnictwem.

I ten czas jest wliczany do emerytury rolniczej wyłącznie w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku.

Warto wiedzieć, że zdecydowana większość rolników dostaje świadczenia poniżej tej kwoty. Podstawowa emerytura w KRUS wynosi 1 878,41 złotych brutto. Dokładnie tyle trafia do osób, które zakończyły pracę w gospodarstwie.

Jakie składki KRUS w II kwartale 2025 roku?

Informowaliśmy też w naTemat o składkach KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) w 2025 roku. Kasa niedawno ogłosiła wysokość składek na II kwartał bieżącego roku. Chodzi o miesięczną składkę na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla każdego ubezpieczonego. Miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie dla każdego ubezpieczonego pozostaje na poziomie 78,00 zł, czyli tyle samo co w poprzednim kwartale.

Wzrost świadczeń od 1 stycznia 2025 roku

Na początku roku wzrosły natomiast świadczenia związane z ubezpieczeniem rolniczym. Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 1 stycznia 2025 roku obowiązują następujące stawki:

Zasiłek chorobowy – 25 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni ( wzrost o 5 zł w porównaniu do 2024 roku), Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej – 1 431 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ( wzrost o 398 zł w stosunku do poprzedniego roku).