Dodajmy, że zaproszenia do studia prawicowej stacji nie przyjęła także m.in. Magdalena Biejat z Lewicy, ale jej podobizny nie ustawiono. Co ciekawe, tę akcję skrytykował Grzegorz Braun , który jako pierwszy odpowiadał na pierwsze pytanie.

– To jest słabe, pani redaktor – stwierdził Braun. – To był mój pomysł – odparł Jakubiak. A Braun powtórzył: "To jest słabe". – Coś tu nie gra. Nie wiem, czy panu Nawrockiemu będzie miło stać ponad godzinę obok tekturowej figury – mówił.

Do sytuacji odniosła się też wywołana do tablicy Gójska. – Ta tekturowa figura to nie jest pomysł TV Republika. Nie my odpowiadamy za to, że tutaj stanęła – stwierdziła.