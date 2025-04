"W jaki sposób wykorzysta pani/pan kompetencje prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych, aby zapewnić bezpieczeństwo Polski w obliczu zagrożenia militarnego, które przed nami stoi?" – to było pierwsze pytanie na debacie w TV Republika.

Szymon Hołownia , kiedy przyszła jego kolej na odpowiedź, stwierdził, że dla niego kwestia bezpieczeństwa to "kwestia osobista". Wspomniał przy tym o swojej żonie i córkach.

Hołownia na debacie w TV Republika zaczął od osobistego wyznania

– Moja żona właśnie teraz jest w powietrzu, broni granic Polski. Kocham cię, Uleńko. Mam nadzieję, że wrócisz bezpiecznie dziś do domu – do naszych dziewczynek i do mnie – powiedział marszałek Sejmu i lider Polski 2050.