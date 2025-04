Pierwotne założenie było takie, że podczas debaty prowadząca Katarzyna Gójska zada jedno pytanie od widzów. Dokładniej to, które zdobędzie największą liczbę głosów w sieci. W pewnym momencie wytłumaczyła, że doszło do incydentu związanego z głosowaniem.

– Przez ostatnie 1,5 minuty tego losowania mieliśmy przeświadczenie, że doszło do jakichś manipulacji, nagle pojawiło się bardzo dużo głosów na jedno pytanie, postanowiliśmy, że zadamy kandydatom dwa pytania. To, które wygrało i to, które wcześniej przez długi czas było liderem – powiedziała widzom. Jak dodała, w głosowaniu wzięło udział w sumie 45 tysięcy internautów.