Komunia – 7 prezentów dla dziecka z głową. Skończmy z modą na rozrzutność Fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Reklama.

Komunia – 7 prezentów dla dziecka z głową. Skończmy z modą na rozrzutność

Co roku powraca dyskusja o komunijnych prezentach – z jednej strony osiągnęliśmy w nich granice absurdu i w niektórych rodzinach oczekuje się od chrzestnych prezentów na skalę quada, crossa czy najnowszej komórki.

Z drugiej strony argumenty o tym, że dziecko na komunię powinno dostać "biblię i różaniec" łatwo zbić tym, że nawet religijny 8-latek mógłby poczuć się rozczarowany tak skromnym upominkiem.

Dlatego przygotowaliśmy dla was listę 7 prezentów – zarówno tych nawiązujących do religii wprost, jak i edukacyjnych prezentów z głową – które rozwiną dziecko intelektualnie.

Reklama.

1. Czytnik eBooków

Dla dzieci, które zaczynają interesować się książkami, to prezent, który może rozpalić pasję na długie lata. To nie tylko modny gadżet – to brama do świata literatury, historii, religii i nauki. Można tam zmieścić wszystko: od Pisma Świętego dla dzieci, przez klasykę literatury, po współczesne powieści młodzieżowe. Pokazujemy tym samym, że zależy nam na duchowym i intelektualnym rozwoju dziecka, a nie tylko na jego chwilowej ekscytacji. Poza tym – to bardzo praktyczny gadżet, który posłuży na lata!

2. Złota biżuteria

Symboliczna i ponadczasowa. Może mieć klasyczną formę krzyżyka lub medalika z Matką Boską, ale też bardziej subtelne, codzienne motywy – aniołka, gołębicy czy motyla. Można ją dodatkowo spersonalizować – wygrawerować imię dziecka i datę Komunii. To nie tylko pamiątka, ale też forma delikatnego przekazu: ta chwila jest ważna i warto ją celebrować w sposób duchowy.

Reklama.

3. Kurs językowy

Prezent niereligijny, ale zdecydowanie rozwijający. Warto zainwestować w coś, co poszerzy horyzonty dziecka i przyda mu się przez całe życie. Taki prezent pokazuje, że wierzymy w potencjał dziecka, chcemy je wspierać w nauce i dawać mu narzędzia do rozwoju. To inwestycja w przyszłość, a nie chwilowa rozrywka.

4. Gotówka i kartka z życzeniami od serca

Pieniądze to prezent, który daje wolność wyboru – ale niech nie będzie wręczany w kopercie „na odczepnego”. Dołącz do tego piękną, ręcznie napisaną kartkę z osobistym przesłaniem.

Reklama.

Możesz napisać, co dla ciebie znaczy ten dzień, jakie masz nadzieje wobec dziecka, co pamiętasz ze swojej Komunii. Takie słowa zostają w sercu na dłużej niż jakakolwiek zabawka. Możesz dołączyć do tego twoje zdjęcie z dzieckiem jako prawdziwą pamiątkę.

5. Religijne akcesoria z personalizacją

Nie musi to być klasyczny obrazek Matki Boskiej w ramce, który wyląduje na dnie szuflady. Pomyśl o pięknym, nowoczesnym plakacie pamiątkowym, designerskim różańcu ze spersonalizowanym napisem, czy ilustrowanej Biblii oprawionej w elegancką okładkę z imieniem dziecka.

To prezent, który nawiązuje do samego sensu tego dnia – duchowej inicjacji i zachęca dziecko do odkrywania duchowości. W końcu mówimy o 8-latkach – w tym przypadka "ładna okładka" może wiele zdziałać.

6. Edukacyjne gry planszowe

Dobre planszówki, jak Dixit, Azul, czy Wsiąść do pociągu, rozwijają wyobraźnię, kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. W dodatku – sprzyjają wspólnemu spędzaniu czasu z rodziną. W przeciwieństwie do konsoli czy tableta, nie zamykają dziecka w świecie ekranów, ale uczą współpracy i komunikacji.

7. Prenumerata magazynu dla dzieci

Zamiast jednorazowego prezentu – prezent, który co miesiąc przypomina o tym dniu. Subskrypcja wartościowego magazynu edukacyjnego dla dzieci (np. „Świerszczyk” czy „National Geographic Kids”) lub dostęp do biblioteki audiobooków i e-booków dla dzieci to świetny sposób, by nieustannie inspirować i rozwijać. To prezent, który trwa i żyje.