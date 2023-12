Jesteś rozwiedziony i uprawiasz seks? Kościół powiedział, co ci wolno

Agnieszka Miastowska

D o dzisiaj w wielu katolickich kręgach panuje przekonanie, że rozwodnicy nie mają żadnego prawa, by przystąpić do komunii. Nie jest to jednak prawda, ale faktem jest, że rozwodnik może do tego sakramentu przystąpić, jeśli spełni określone warunki. Watykan właśnie wydał oświadczenie na ten temat. Okazuje się, że rozwodnik może przystąpić do tego sakramentu, nawet będąc w nowym związku i będąc aktywnym seksualnie.