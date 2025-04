Hebe – promocja na koreańskie kosmetyki. Jedna perełka robi wrażenie Fot. EastNews.pl

Hebe – promocja na koreańskie kosmetyki. Jedna perełka robi wrażenie

Jeśli do tej pory unikałaś podkładów w poduszce, bo bałaś się, że nie poradzą sobie z cerą mieszaną czy tłustą – czas to zmienić. Tirtir Mask Fit Red Cushion to jeden z tych produktów, które udowadniają, że lekkie krycie może iść w parze z trwałością, a efekt "glass skin" nie jest zarezerwowany tylko dla influencerek z Seulu.

Podkład dostępny jest w dwóch rozmiarach:

Mini wersja 4,5 g za 84,99 zł Pełnowymiarowa wersja 18 g za 119,99 zł

Z kodem KOREA mini kosztuje niecałe 60 zł, a duży – ok. 84 zł. I to już jest powód, by kliknąć "dodaj do koszyka".

Dlaczego Tirtir zyskał miano podkładu idealnego? Przede wszystkim dzięki nietłustej formule, która wtapia się w skórę jak druga skóra, nie podkreślając porów ani suchych skórek. Daje efekt półmatowego wykończenia, który utrzymuje się nawet w upale czy przy intensywnym dniu. No i ten wygodny format cushion – idealny do torebki, na szybkie poprawki w ciągu dnia.

Nie tylko Tirtir. Te kosmetyki też łapią się na promo

Choć Tirtir kradnie show, promocja w Hebe to świetna okazja, by odkryć więcej koreańskich perełek. Oto kilka, które szczególnie warto wrzucić do koszyka:

Prreti Miód i Jagoda – nocna maska do ust za 22,99 zł

Słodka i skuteczna. Ta urocza maska na usta działa jak ratunek dla spierzchniętych warg. Zostawiasz ją na noc, a rano budzisz się z miękkimi, gładkimi ustami. Po rabacie kosztuje ok. 16 zł – trudno o lepszy deal.

Soqu Aloe Vera – wielozadaniowy żel za 29,99 zł

Aloesowy żel, który pokocha twoja twarz, ciało i... włosy. Idealny po opalaniu, jako baza pod makijaż, a nawet jako serum na końcówki włosów. Po rabacie – ok. 21 zł.

Bergamo Collagen – krem-żel pod oczy, 100 g za 57,99 zł

Duża pojemność, lekka formuła i solidne nawilżenie. Jeśli szukasz kremu, który nie obciąży delikatnej skóry pod oczami, ale za to zapewni efekt wypoczętego spojrzenia – to jest strzał w dziesiątkę. Z rabatem zapłacisz niecałe 41 zł.

MISSHA – maseczki w płachcie za 7,99 zł

Pearl, shea, green tea, honey – wybierz swoją wersję i daj skórze chwilę koreańskiego SPA. Każda kosztuje po rabacie ok. 5,60 zł, więc warto wrzucić kilka na zapas.

Promocja obowiązuje tylko przy zakupach za minimum 79 zł i po wpisaniu kodu KOREA przy finalizacji zamówienia. Rabat nalicza się automatycznie – i to aż 30 proc.!

To idealna okazja, by zafundować sobie koreańską pielęgnację i makijaż w rozsądnej cenie. Jeśli jeszcze nie testowałaś koreańskich kosmetyków, teraz jest najlepszy moment, by zacząć. A jeśli już jesteś fanką – tym bardziej nie możesz przegapić tej akcji.