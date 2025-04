W Hebe znalazłam najlepszy krem z filtrem. Robi modny efekt "szklanej skóry"

Agnieszka Miastowska

P odstawa pięknej skróty to pielęgnacja, a w niej nie może zabraknąć kremu z filtrem – nic tak nie chroni przed zmarszczkami, jak odpowiednia ochrona przeciwsłoneczna. A jeśli do tego dostajemy dodatkowy efekt „szklanej skóry”, to… mówimy o czymś wyjątkowym. I właśnie taki jest Beauty Of Joseon Relief Sun – kosmetyk, który zdobył moje serce i wreszcie znalazł swoje miejsce w mojej codziennej pielęgnacji. A najlepsze? Możecie go znaleźć w Hebe, gdzie aktualnie jest w promocji za tylko 44,79 zł.