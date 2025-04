Na czym polegają błędy? Wyjaśnia to tłumaczy Tomasz Lasocki, ekspert ds. zabezpieczenia społecznego z Politechniki Warszawskiej w rozmowie z serwisem Interia.pl .

Okazuje się, że mamy istniejący od 2014 roku przepis, który w obecnej sytuacji negatywnie oddziałuje na setki tysięcy kobiet . Pani, która przeszła na emeryturę w wieku lat 60, a następnie ukończy 65 lat, może mieć ponownie przeliczoną emeryturę . W ten sposób zyskuje kilkadziesiąt procent jej wysokości. To z pozoru świetny interes.

Problem w tym, że emerytura jest przeliczana niezależnie od tego, czy kobieta w tym czasie pracowała, czy nie. Nie ma więc zachęty do dłuższej pracy, czyli jednego z najważniejszych czynników, który teoretycznie powinien wpływać na wysokość świadczenia.

To nie wszystko. Kiedy kobieta nie przejdzie na emeryturę w wieku lat 60, ale na przykład 64, traci. Jak to możliwe? Przecież dodatkowe lata to dodatkowa składka. Ale nie w Polsce. W takiej sytuacji emeryturę nalicza się niejako "od zera". I jest ona często niższa, niż gdyby pani przeszła na emeryturę w wieku lat 60 i później zażądała jej ponownego przeliczenia.