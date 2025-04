Kiedy otwarcie Lego Store w Krakowie?

Fani duńskich klocków będą mogli do woli wybierać w szerokiej gamie produktów, by wymienić tylko zestawy Lego Creator 3w1, Lego Friends i Lego City.

W krakowskim salonie znajdziemy też wiele ekskluzywnych produktów, takich jak Lego Icons Władca Pierścieni : Shire, Lego Ninjago: Warsztaty w mieście Ninjago czy Lego Ideas Parowiec rzeczny. Miłośnicy kultowych zabawek znajdą też szeroki wybór zestawów BrickHeadz, breloków do kluczy i innych ciekawych gadżetów. Zbierać i wymieniać punkty będzie można w programie lojalnościowym Lego Insiders. W ten sposób będzie można zdobyć ciekawe nagrody i rabaty.

W przestrzeni salonu znajdziemy stoły do zabawy, ścianę Pick a Brick (możliwość kupna klocków na sztuki, na przykład do uzupełnienia tych zagubionych) i wieżę do budowania minifigurek.