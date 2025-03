Święta Wielkanocne to nie tylko czas rodzinnych spotkań i świątecznych tradycji, ale także okazja, by sprawić najmłodszym radość drobnym upominkiem. Ukryty prezent od zajączka zawsze wywołuje uśmiech na twarzy dziecka, ale wybór odpowiedniego podarunku może stanowić wyzwanie.

Prezent na "zajączka". Promocja na LEGO Minecraft w Lidlu

Od poniedziałku 31 marca w ofercie Lidla znajdziecie zestawy LEGO Minecraft. Każdy z nich kosztuje 59,99 zł, co oznacza rabat 15 zł względem standardowej ceny. Do wyboru są dwa zestawy: jeden ze słynną świnką, uwielbianą przez graczy Minecrafta, a drugi z uroczym lisem. To może być prezent zarówno dla dzieci, które dopiero zaczynają swoją przygodę z klockami LEGO, jak i dla tych, które już budują swoje własne pixelowe światy.