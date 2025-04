Zestaw "Minecraft Movie" w McDonald's bez zabawek. Co w nim zatem jest i ile kosztuje? Fot. McDonald's Polska / YouTube

W piątek (4 kwietnia) do kin wchodzi "Minecraft: Film" z Jasonem Momoą i Jackiem Blackiem, a już od dziś (2 kwietnia) w lokalach McDonald's możemy kupować zestawy Minecraft Movie, a także Happy Meale z zabawkami z filmu.

Zestaw "Minecraft Movie" w McDonald's bez zabawek. Co w nim zatem jest i ile kosztuje?

Wzorem popularnej gry, której film jest luźną adaptacją, możemy sobie sami "zbudować" zestaw. Pole do popisu jest niewielkie, ale to zawsze coś innego. Co mamy do wyboru?

"Zestaw 'Minecraft Movie' to średnie frytki z zupełnie nowym sosem Nether Flame i średni napój, do których można dobrać: 6 sztuk Cheese Coins (nowość!) lub 6 sztuk McNuggets. Ofertę można rozbudować również o Minecraft Movie McFlurry z bloczkową i strzelającą jak TNT posypką, jakiej w Maku jeszcze nie było" – czytamy na stronie.

Cena podstawowego zestawu to 24,90 zł. Cena zestawu rozbudowanego o Minecraft Movie McFlurry to 31,90 zł. Z dostawą McDelivery trzeba zapłacić odpowiednio 27,90 zł i 34,90 zł.

Cenowo jest więc podobnie do innych zestawów w Maku. Wygląd opakowań oraz nowe smaki i dodatki powinny zadowolić każdego fana gry (choć szkoda, że nie pomyślano o np. kwadratowych burgerach).

Jednak można się rozczarować tym, że do "dorosłego" zestawu nie są dodawane żadne zabawki czy inne gadżety. Można je wygrać tylko w loterii: jeśli kupimy zestaw przez apkę, to możemy wziąć udział w losowaniu, w którym do wygrania są bluzy, koszulki, skarpetki i mystery boxy z figurkami czy skinami do gry.

Zabawki z Minecrafta są tylko w zestawie Happy Meal. I już stały się hitami

Jeśli chcemy mieć pamiątkę z filmu, to trzeba kupić Happy Meala za ok. 18 zł. Właśnie do tych zestawów są dołączane figurki z podobiznami bohaterów. Do wyboru jest ich sporo w różnych rozmiarach, a te większe są nawet ruchome, co ostatnio nie jest wcale takie oczywiste.

"W każdym zestawie Happy Meal znajdziesz figurkę Minecraft z ruchomą głową lub blok Minecraft, który możesz ozdobić dołączonymi naklejkami" – czytamy na stronie sieci. Jedzenie w takim zestawie jest standardowe w porównaniu z wersją "dla dorosłych".

Fot. McDonald's Polska / YouTube