Nawrocki podczas spotkania z ludźmi na targowisku nie tracił czasu – od razu ruszył z tematem drożyzny. – W Polce jest drogo, drożej i niestety będzie jeszcze drożej. I nie odkłamią tej historii i tej propagandy rządu Donalda Tuska , kolejni akademicy, eksperci, którzy mówią w rządowej telewizji, że Polska jest na drodze dobrobytu. Bo Polacy są mądrym narodem i potrafią weryfikować kolejne kłamstwa – zapewniał zebranych Nawrocki. Oczywiście wszystko to jest " winą Tuska ". Cóż, to hasło nigdy nie wyjdzie z mody.

Mimo emocji Nawrockiego ludzie, którzy stali za kandydatem PiS , wydawali się... znudzeni. Raczej woleli rozmawiać między sobą niż słuchać, co ma do powiedzenia. Chyba że akurat zaczynał krzyczeć, wtedy dało się zauważyć wśród zebranych lekkie poruszenie.

"Reparacje! Reparacje!". Nawet statyści nie wiedzieli kiedy klaskać

I faktycznie, gdy Nawrocki zaczął mówić o Niemcach i powiedział hasło "reparacje" na 3 sekundy zapadła niezręczna cisza, po czym zaczęły się brzmiące jakby były "wyreżyserowane" – okrzyki tłumu. Ludzie co chwilę kiwali do siebie głowami, upewniając się, czy dobrze stoją, czy już teraz mają krzyczeć, klaskać czy nie? Nie było w tym ani spontaniczności, ani entuzjazmu.

Jakby powtarzali coś, co już wcześniej ustalili, patrząc na siebie z niepewnością. Pani magister Emilia Wierzbicka, rzeczniczka Nawrockiego co chwilę zwracała się do tłumu i upominała zebranych, aby nie rozmawiali między sobą, aby nie zakłócali słów kandydata PiS. "Proszę teraz o ciszę, bo to się nagrywa" – zarejestrowały jej słowa obecne na spotkaniu mikrofony.