Biedronka – promocja przed Wielkanocą. 5 po 5 zł Fot. EastNews

Biedronka – promocja przed Wielkanocą. 5 po 5 zł

Na czym polega hitowa promocja? Chodzi o masło marki Mlekovita, które normalnie kosztuje ok. 9,50 zł za kostkę. W środę klienci mogą je dostać za jedyne 5 zł za sztukę, ale tylko wtedy, gdy do koszyka trafi dokładnie 5 opakowań, a przy kasie zostanie zeskanowana karta lub aplikacja lojalnościowa Moja Biedronka. Prosto? Tak. Opłacalnie? Jeszcze bardziej. To niemal 47 proc. oszczędności – kilogram masła wychodzi wówczas za 25 zł.

Promocja ta wpisuje się w szerszy kontekst przygotowań do Wielkanocy – czasu, kiedy wiele polskich rodzin intensywnie robi zakupy spożywcze, planując świąteczne potrawy, wypieki i zawartość koszyczka. Dlatego Biedronka nie ogranicza się tylko do masła.

Równolegle z „masłową” akcją, sieć proponuje klientom szereg obniżek na inne artykuły, które przydadzą się w świątecznej kuchni. Do środy taniej kupimy twaróg Delikate – kilogramowe wiaderko kosztuje 4,85 zł, co oznacza przecenę aż o 51 proc. (z poprzednich 9,99 zł). To świetna opcja dla osób, które planują piec sernik lub przygotować domowe paschy.

Jest też dobra wiadomość dla tych, którzy nie wyobrażają sobie świąt bez bitej śmietany, kremów i sosów. Do soboty (19 kwietnia) obowiązuje promocja na wszystkie śmietanki UHT – przy zakupie dwóch, za tańszą zapłacimy tylko połowę ceny. Co ważne, dotyczy to wszystkich marek dostępnych w ofercie.

A skoro wypieki, to nie może zabraknąć margaryny. Biedronka przygotowała również zniżkę na margarynę Kasia, kultową wśród domowych cukierników. Przy zakupie trzech kostek, cena za jedną spada do 1,95 zł – wcześniej trzeba było zapłacić ponad 4 zł.

Święta bez kiełbasy? Produkty premium też w promocji

Nie zapomniano również o wielkanocnych wędlinach. Jak już pisaliśmy w naTemat, produkty marki Kraina Wędlin Select, które Biedronka promuje jako te z wyższej półki, objęto rabatem 50 proc. na drugi produkt. Wystarczy kupić dwa dowolne opakowania i oczywiście – jak w każdej z promocji – aktywować zniżkę przez aplikację lub kartę Moja Biedronka.

Choć każda z promocji ma inne zasady i czas obowiązywania, jedno jest pewne: Biedronka intensywnie walczy o uwagę klientów przed Wielkanocą. A najgłośniejszą bronią w tym roku okazało się... masło.