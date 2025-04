Biedronka zmienia godziny otwarcia przed Wielkanocą. Klienci muszą wiedzieć Fot. Filip Naumienko/REPORTER/EN

Reklama.

Biedronka zmienia godziny otwarcia przed Wielkanocą. Klienci muszą wiedzieć

13 kwietnia to jedna z nielicznych niedziel, kiedy sklepy mogą działać bez ograniczeń. Biedronka zamierza w pełni to wykorzystać – ponad 3300 placówek w całym kraju będzie otwartych aż do godziny 22:00. To odpowiedź na wzmożony ruch w sklepach i potrzebę lepszego zaplanowania zakupów przed świętami.

– Chcemy, by nasi klienci mogli na spokojnie przygotować się do Wielkanocy. Dlatego zdecydowaliśmy się na wydłużenie godzin pracy – tłumaczył Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu Biedronki.

Reklama.

To dobra wiadomość zwłaszcza dla tych, którzy do ostatniej chwili odkładają kompletowanie świątecznych zakupów – albo po prostu nie mają czasu w tygodniu.

Uwaga na Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną

Warto pamiętać, że już tydzień później, 20 kwietnia, sklepy będą zamknięte – to niedziela wielkanocna. Dodatkowo, w Wielką Sobotę (19 kwietnia) handel będzie prowadzony w ograniczonym czasie. Zgodnie z przepisami, sklepy mogą być czynne maksymalnie do godziny 14:00. Lepiej więc nie zostawiać wszystkiego na ostatnią chwilę.

Świąteczne promocje, które kuszą

Biedronka nie tylko wydłuża godziny, ale też serwuje klientom zestaw promocji, które mogą pomóc w oszczędnym przygotowaniu świątecznego stołu. W ofercie m.in.:

Reklama.

Biała kiełbasa z szynki Kraina Wędlin (500 g) – druga paczka gratis, Kiełbasa żywiecka (600 g) – za 10,99 zł, Mrożone ryby i śledzie Marinero – drugi produkt 50% taniej, Konserwy mięsne i rybne – promocja 3+1 gratis (limit 8 szt. dziennie), Majonez Winiary – 36% taniej, za 6,99 zł, Majonez Madero – 1+1 gratis, Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka – drugie opakowanie za pół ceny, Masła w kostce – promocja 2+1 gratis, Kabanosy Tarczyński – druga paczka za symboliczną złotówkę.

Dodatkowo w sklepach obowiązuje akcja „Wielkanocne Rabaty”, w ramach której przeceniono wiele produktów niezbędnych przy świątecznych wypiekach i gotowaniu.

Reklama.

Rabaty w Biedronce przed Wielkanocą

Nie wszystkie sklepy mogą pracować dokładnie według tego samego harmonogramu, dlatego przed wyjściem najlepiej sprawdzić informacje w aplikacji Moja Biedronka albo bezpośrednio na drzwiach wybranej placówki.

Jak już pisaliśmy w naTemat, warto mieć na uwadze, że w niedzielę 13 kwietnia wielu Polaków ruszy tłumnie na ostatnie przedświąteczne zakupy, więc lepiej zaplanować wizytę w sklepie wcześniej lub uzbroić się w cierpliwość. Biedronka przygotowała się jednak solidnie – 13 rabatów to naprawdę sporo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Oto pełna lista weekendowych rabatów:

6 zł rabatu – za jednorazowy zakup produktów marek Culineo, Madero, Nasza Spiżarnia, Pudliszki lub Winiary za minimum 59 zł, 8 zł rabatu – za zakupy świeżych owoców lub warzyw na kwotę minimum 79 zł, 9 zł rabatu – przy zakupie dowolnych produktów nabiałowych za minimum 89 zł, 5 zł rabatu – za jednorazowe zakupy ryb wędzonych lub śledzi za co najmniej 59 zł, 10 zł rabatu – za zakupy środków czystości (do sprzątania, zmywania lub prania) za minimum 99 zł, 7 zł rabatu – przy zakupie papieru toaletowego, chusteczek higienicznych lub ręczników papierowych za co najmniej 69 zł, 7 zł rabatu – za zakupy kosmetyków o wartości minimum 68 zł, 10 zł rabatu – za zakup kawy lub herbaty za co najmniej 99 zł, 6 zł rabatu – za zakupy kasz, makaronów, mąki, ryżu, cukru, oleju lub oliwy za minimum 59 zł, 10 zł rabatu – przy zakupie karm dla zwierząt za co najmniej 99 zł, 7 zł rabatu – za jednorazowe zakupy wędlin na kwotę minimum 69 zł, 10 zł rabatu – przy zakupie pieluch, pieluchomajtek lub chusteczek nawilżanych dla dzieci za minimum 99 zł,, 8 zł rabatu – za zakupy słodyczy lub słonych przekąsek za minimum 79 zł.